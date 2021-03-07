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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية لـ 5 أبريل

الأحد 07/مارس/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الثانية ارهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ تأجيل اعادة اجراءات محاكمة 4 متهمين بالانضمام الي جماعة اسست علي خلاف القانون والدستور تهدف الي العنف واجراء عمليات ارهابية ضد الدولة والنظام الحاكم.. الي جلسة 5 ابريل المقبل.

وذلك في القضية رقم 9175 لسنة 2017 اول اكتوبر والمقيدة برقم 720 لسنة 2018 حصر تحقيق سنوات وبرقم 150 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا

والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من احمد محمود عبد العاطي ومعاذ أحمد وحسن أشرف حسن وعمرو ربيع حسن


صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ابراهيم ومحمد محمد عمار وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة انضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون والدستور مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

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