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البابا فرنسيس يصلي على أرواح ضحايا الحرب في العراق

الأحد 07/مارس/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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ترأس بابا الفاتيكان فرنسيس قداسًا في مدينة الموصل، معقل «داعش» السابق بالعراق، للصلاة على أرواح «ضحايا الحرب»، مرحبًا بعودة المسيحيين إلى مدينة الموصل، وآسفًا لـ «التناقص المأساوي» بأعداد المسيحيين في الشرق الأوسط

وقال البابا قبل أن يبدأ الصلاة قرب أنقاض كنيسة الطاهرة السريانية الكاثوليكية القديمة والمدمّرة، «هذا التناقص المأساوي في أعداد تلاميذ المسيح، هنا وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط إنّما هو ضرر جسيم لا يمكن تقديره»، مضيفًا «ليس فقط للأشخاص والجماعات المعنية، بل للمجتمع نفسه الذي تركوه وراءهم».


وأضاف «إنها لقسوة شديدة أن تكون هذه البلاد، مهد الحضارات قد تعرّضت لمثل هذه العاصفة اللاإنسانية، التي دمّرت دور العبادة القديمة»، مضيفًا «ألوف الألوف من الناس، مسلمين ومسيحيين وأيزيديين وغيرهم هجروا بالقوة أو قتلوا». وكان البابا قد وصف الأيزيديين بـ «الضحايا الأبرياء للهجمية المتهورة وعديمة الإنسانية».


ولا توجد في نينوى كاتدرائية مناسبة لإقامة قداس بابوي، فقد دمّرت 14 كنيسة في المحافظة على يد التنظيم المتطرف، ومنها ما يعود للقرون الخامس والسادس والسابع. لذلك، أقيمت الصلاة أمام ما تبقّى من كنيسة الطاهرة القديمة في الموصل التي بنيت قبل نحو ألف عام.


ولم يبقَ في العراق اليوم سوى 400 ألف مسيحي من سكانه البالغ عددهم 40 مليونًا بعدما كان عددهم 1،5 مليون عام 2003 قبل الغزو الأميركي للعراق

وتشكل محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، مركزا للطائفة المسيحية في العراق، وقد تعرّضت كنائسها وأديرتها التراثية العريقة لدمار كبير على يد داعش.

ورافقت طائرة البابا في المسافة من من أربيل إلى الموصل خمس مروحيات عسكرية عراقية. وبعد نزوله منها، توجه إلى الباحة بسيارة مصفحة.

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