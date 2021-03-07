فلسطين تسجل 13 وفاة و2264 إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الأحد، 2264 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في تصريحات صحفية، أن قطاع غزة سجل 169 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وكانت عدة محافظات بالضفة الغربية شهدت اليوم إغلاقًا شاملًا يمتد في بعضها ليومين وأخرى لأسبوع لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأفادت قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 223489، تعافى منهم 198253 وتوفي 2365.