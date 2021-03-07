Advertisements

فلسطين تسجل 13 وفاة و2264 إصابة بفيروس كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 02:33 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الأحد، 2264 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في تصريحات صحفية، أن قطاع غزة سجل 169 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

 

وكانت عدة محافظات بالضفة الغربية شهدت اليوم إغلاقًا شاملًا يمتد في بعضها ليومين وأخرى لأسبوع لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

وأفادت قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 223489، تعافى منهم 198253 وتوفي 2365.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فلسطين إصابات كورونا

أخبار تهمك

خبر سعيد في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ ساعة

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 16 ساعة

مصطفى سيف العماري يرد على تصريحات وزير الرياضة

منذ ساعة و 13 دقيقة

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يتحدث عن حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا

منذ 33 دقيقة

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ 19 دقيقة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

فلسطين تسجل 1422 إصابة جديدة و15 وفاة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 3 وفيات و470 إصابة بكورونا

فلسطين تسجل 804 إصابات جديدة بكورونا و3 وفيات

فلسطين تسجل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 10 وفيات و599 إصابة جديدة بكورونا

1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:17 م

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

12:00 م

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

10:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا