Advertisements

وضعتها في جوال وألقتها.. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل سيدة بالاشتراك مع شقيقها وعمها لطفلتها بأوسيم

الأحد 07/مارس/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
كشفت تحقيقات نيابة أوسيم، بشمال الجيزة،  في واقعة اتهام زوجة بقتل طفلتها وإلقاءها بترعة المريوطية بالهرم، أن الأم خنقت الطفلة مودة بالاشتراك مع عمها وشقيقها

وأضافت التحقيقات، أن الأم بعد خنفها للطفله وضعتها في جوال واتجهت بها لترعة المريوطية ووربطت الجوال بحجر، وقامت بإلقاءه بالترعة.

واعترفت المتهمة  أمام النيابة وتدعى "عديلة" أن عمها ويدعى " عبد المنجي" هو الذي خطط للواقعة

وأفادت في اعترافاتها أمام النيابة، أن زوجها ويدعى " أحمد.ع" حرر لها محضرًا قبل أسبوع من الواقعة، يتهمها بالزنا وأن الطفلة "مودة" التي تبلغ من العمر سنة ونصف لم تكن نجلته، بعد عمل التحاليل اللازمة.

وأنكرت المتهمة أمام التحقيقات، بإنها قتلت الطفلة، مشيرة أن وقت ارتكاب الواقعة كانت في الشهر العقاري.
 

البداية بتلقي الرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة؛ إشارة من النيابة العامة مفادها قيام أحد الأشخاص "عامل" بتحرير محضر يتهم فيه زوجته بالزنا وأنه قام بعمل تحاليل أثبتت بأن الطفلة ليست ابنته وبمواجهته لزوجته أقرت بوجود علاقة عاطفية مع احد الاشخاص نتج عنها الطفلة؛ وتهديد المتهمة له بقتل الطفلة وألصاق الجريمة به؛ وعند محاولة الزوجة تحرير محضر ضد زوجها تتهمه فيها بقتل الطفلة تحفظت الأجهزة الأمنية على المتهمة.

وبمواجهتها أقرت بقيامها بالتخلص من الطفلة والقاءها في ترعة المريوطية بدائرة قسم شرطة الهرم بمساعدة شقيقها وعمها؛ وتم انتشال جثة الطفلة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

أخبار تهمك

خبر سعيد في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ ساعة

مصطفى سيف العماري يرد على تصريحات وزير الرياضة

منذ ساعة و 12 دقيقة

ميدو يتحدث عن حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ 18 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:17 م

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

12:00 م

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

10:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا