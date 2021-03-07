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وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بالطور (صور)

الأحد 07/مارس/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لجامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ود. أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، ود. السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، ود. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من قيادات المحافظة، والسادة عمداء الكليات، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على استعداد الجامعة لتشغيل المقر الرئيسي للجامعة، اعتبارًا من العام الجامعي 2021-2022.

واستمع الوزير خلال جولته التفقدية لشرح كامل حول الخطط التي تضعها الجامعة لتوفير المنح الدراسية لأبناء محافظة جنوب سيناء، والتجهيزات اللازمة التي تقوم بها الكليات؛ استعدادًا لاستقبال الطلاب في العام الجامعي المقبل.

كما تفقد عبد الغفار مباني إدارة الجامعة والكليات وملحقاتها من فصول ومعامل وقاعة المؤتمرات، والمكتبة المركزية، وصالة الألعاب، وكذلك المنطقة الترفيهية من ملاعب قدم قياسية، وملاعب خماسية، وملاعب متنوعة، وحمام سباحة.

كما قام الوزير بجولة داخل المباني السكنية الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأشاد سيادته بمستوى الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني؛ استعدادًا لبدء الدراسة في العام الجامعي القادم، موجهًا بالاستخدام الأمثل لكافة المساحات المتوافرة بالجامعة.

وأشاد عبدالغفار بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت الجامعة وفقًا للمواصفات عالمية، مشددًا على المتابعة المستمرة من جانب القيادة السياسية للمشروعات القومية التي تساهم فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر.

جدير بالذكر أن مساحة مقر جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور تبلغ مائتي فدان في المرحلة الأولى، ويحتوي الفرع على كليات (الهندسة، والصناعات التكنولوجية، والطب، وطب الأسنان، والتمريض)، كما يوجد منطقة متكاملة للألعاب الرياضية تحتوي على العديد من الملاعب المكشوفة، وصالات الألعاب المغطاة، وحمام سباحة أوليمبي، ومركز للمؤتمرات مجهز بأحدث النظم السمعية والبصرية.
وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بالطور (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بالطور (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بالطور (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بالطور (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بالطور (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بالطور (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بالطور (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بالطور (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بالطور (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بالطور (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بالطور (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بالطور (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بالطور (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بالطور (صور)

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وزير التعليم العالي بوابة الفجر الفجر

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