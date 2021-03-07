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اليوم.. مصطفي قمر مع هيدي كرم لتصوير "فارس بلا جواز"

الأحد 07/مارس/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يواصل الفنان مصطفي قمر، تصوير مشاهده مع الفنانة هيدي كرم في مسلسل "فارس بلا جواز" باحدي الفنادق الكبري في منطقة السادس من اكتوبر ويتواجد للتصوير طارق عبد العزيز وطارق الايباري.

والمسلسل دراما كوميدي ويرصد رحلة بحث عن عروسة في إطار كوميدي وكل حلقه لها لها بطلة وهناك العديد من المشاركات للنجوم منهم صلاح عبدالله واوس اوس و بيومي فؤاد و عدد آخر من الفنانين.

مسلسل"فارس بلا جواز" بطوله النجم مصطفي قمر من إنتاج تياترو للمنتجة رانيا الجيد وشركة one للمنتج عصام كفافي ويشارك البطولة طارق عبدالعزيز، ومحمد ثروت، وطارق الايباري وسليمان عيد، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.

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