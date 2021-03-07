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قافله طبية لقرية السلسول مركز جمصة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الأحد 07/مارس/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية السلسول مركز جمصة خلال يومي 5، 6 مارس الجاري حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1528 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة شملت 2 عياده باطنه و2 عياده أطفال وعياده جلديه وعياده جراحه وعيادة أسنان
وعيادة عظام وعياده نسا وتنظيم أسرة.

وقد كان البيان الختامي للقافلة كالآتي:
باطنة 396، أطفال 410، عظام ٢٠١، جلدية 20، أسنان 90، جراحة 76، نسا وتنظيم أسرة 153
كما تم توفير 140 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 386 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 172 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 141 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 11 حاله للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، كما تم اصدار عدد 17 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى.

وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها السيد رئيس الجمهوريه (حياة كريمة) وتحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد وبتوجيهات المحافظ الدكتور ايمن مختار
قافله طبية لقرية السلسول مركز جمصة ضمن مبادرة "حياة كريمة"
قافله طبية لقرية السلسول مركز جمصة ضمن مبادرة "حياة كريمة"
قافله طبية لقرية السلسول مركز جمصة ضمن مبادرة "حياة كريمة"
قافله طبية لقرية السلسول مركز جمصة ضمن مبادرة "حياة كريمة"
قافله طبية لقرية السلسول مركز جمصة ضمن مبادرة "حياة كريمة"
قافله طبية لقرية السلسول مركز جمصة ضمن مبادرة "حياة كريمة"
قافله طبية لقرية السلسول مركز جمصة ضمن مبادرة "حياة كريمة"
قافله طبية لقرية السلسول مركز جمصة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

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