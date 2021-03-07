تتسبب في وفاة الأطفال والمراهقين.. طلب إحاطة بالبرلمان لحجب لعبة "الوشاح الأزرق"

تقدم النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، لحجب ما يطلق عليها تحدِ التعتيم أو لعبة "الوشاح الأزرق" التي انتشرت بشكل كبير بين الشباب، وأثارت جدلًا بين المصريين بل وعدد من دول العالم خلال الفترة الماضية.



وقال النائب في تصريحات له، اليوم الأحد، إن خطورة هذه الألعاب تتزايد وتسببت في وفاة بعض المراهقين والأطفال الذين يشاركون فيها ولا يجب أن تقف الدولة والاتصالات وكافة الأجهزة المعنية مكتوفة الأيدي خاصة أنها ليست المرة الأولى.



وطالب عضو اتصالات البرلمان، بحجب لعبة الوشاح الأزرق وغيرها من الألعاب الإلكترونية التي تهدد حياة الشباب المراهقين، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى فقد وصل الأمر إلى انتحار شاب حيث أعادت إلى الأذهان الألعاب الإلكترونية المميتة التي انتشرت على أجهزة الهاتف المحمول خلال السنوات الماضية، وتسببت في حالات انتحار ووفاة لعدد من الشباب ومنها اللعبة الشهيرة الحوت الأزرق.



وكان مجلس النواب السابق خلال العامين الماضيين أثار أزمة مُماثلة حول لعبة "الحوت الأزرق" والألعاب الإلكترونية على المحمول التي دفعت الشباب والأطفال للانتحار، ومنها واقعة انتحار ابن نائب برلماني شنق نفسه وقتها داخل منزل عائلته بمدينة المحلة، بسبب الألعاب الإلكترونية.

