عاجل.. ننشر أسماء حادث تصادم أبوحمص بالبحيرة

لقي قبل قليل، 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 13 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعى" القاهرة- الإسكندرية" أمام قرية أنور المفتي التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.



انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف وجارى نقل المصابين مستشفى دمنهور التعليمى والجثث ابو حمص المركزى.



والمصابون هم كل من "زينب ذهدي احمد، 13 عامًا، سعد صبري مبروك جابر، 20 عامًا، أحمد سعد الخياط، 20 عامًا، محمد السيد عبد الجليل، 23 عامًا، سارة عبد الفتاح يوسف عمر، 21 عامًا، ايه عمر سعد، 17 عامًا، وفاء احمد علام، 21 عامًا، يحي هانى عبد العزيز، 24 عامًا، محمد ايمن عبد الحميد، 18 عامًا، محمد عبد العاطى خميس، 18 عامًا، صابر محمد زيد، 27 عامًا، بهاء حامد محمد، 30 عامًا، شعبان ابراهيم القويصي، 33 عامًا، ضيف دعاء على يونس، 17 عامًا"، وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي وجارى عمل الاسعافات الاولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وجاري التعرف علي هوية الضحايا.



كان تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وسيارة أجرة ميكروباص وسيارة نقل، أمام قرية انور المفتى دائرة مركز ابو حمص بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية ووجود متوفيين ومصابين، وانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لنقل جثث الضحايا والمصابين للمستشفيات المركزية.