Advertisements

عاجل.. ننشر أسماء حادث تصادم أبوحمص بالبحيرة

الأحد 07/مارس/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
لقي قبل قليل، 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 13 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعى" القاهرة- الإسكندرية" أمام قرية أنور المفتي التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف وجارى نقل المصابين مستشفى دمنهور التعليمى والجثث ابو حمص المركزى.

والمصابون هم كل من "زينب ذهدي احمد، 13 عامًا، سعد صبري مبروك جابر، 20 عامًا، أحمد سعد الخياط، 20 عامًا، محمد السيد عبد الجليل، 23 عامًا، سارة عبد الفتاح يوسف عمر، 21 عامًا، ايه عمر سعد، 17 عامًا، وفاء احمد علام، 21 عامًا، يحي هانى عبد العزيز، 24 عامًا، محمد ايمن عبد الحميد، 18 عامًا، محمد عبد العاطى خميس، 18 عامًا، صابر محمد زيد، 27 عامًا، بهاء حامد محمد، 30 عامًا، شعبان ابراهيم القويصي، 33 عامًا، ضيف دعاء على يونس، 17 عامًا"، وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي وجارى عمل الاسعافات الاولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وجاري التعرف علي هوية الضحايا.

كان تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وسيارة أجرة ميكروباص وسيارة نقل، أمام قرية انور المفتى دائرة مركز ابو حمص بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية ووجود متوفيين ومصابين، وانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لنقل جثث الضحايا والمصابين للمستشفيات المركزية.

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى سيف العماري يرد على تصريحات وزير الرياضة

منذ ساعة و 16 دقيقة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سعيد في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ حوالي 4 ساعات

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

منذ حوالي 4 ساعات

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:17 م

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

02:56 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

12:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا