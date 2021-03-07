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آخرهم "سيدة داعش".. إجراءات صادمة من أستراليا تجاه الإرهابيين

الأحد 07/مارس/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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على خلفية القبض على إمرأة تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي في تركيا وتحمل الجنسيتين الأسترالية والنيوزيلندية، اتخذت استراليا عدة إجراءات هامة ضد تلك المرأة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت السلطات التركية أنها ألقت القبض على 3 نيوزيلنديين بينهم امرأة (26 عاما) تحمل الجنسيتين الأسترالية والنيوزيلندية، ويقال إنها عضو في تنظيم "داعش"، وهم يحاولون دخول تركيا بشكل غير قانوني من سوريا.


وكانت وزارة الدفاع الوطني التركية قالت إن المرأة 26 عامًا، "إرهابية" من تنظيم داعش، قُبض عليها "وهي تحاول دخول بلادنا بشكل غير قانوني من سوريا"، حسب بيان للحكومة على تويتر.

وأثارت السلطات في نيوزيلندا مخاوف مع نظيرتها في أستراليا حول الدولة التي عليها تحمل المسئولية إذا عادت المرأة أو احتجزت، رغم إسقاط الحكومة الأسترالية الجنسية عن المرأة.

وفيما يلي يرصد "الفجر" الاجراءات التي تتخذها استراليا تجاه الإرهابيين وكانت آخرهم "سيدة داعش" التي ألقي القبض عليها في تركيا.



- اسقطت استراليا الجنسية عن سيدة تحمل الجنسيتين الأسترالية والنيوزيلنديه بسبب ثبوت انتمائها لداعش وكانت جهات التحقيق الاسترالية اثبتت انتماء السيدة لتنظيم داعش الارهابي.


- رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، كشف سبب القرار في مؤتمر صحفي في كانبيرا "تنصّب مهمتي على مصالح أستراليا. هذا هو عملي. ومهمتي كرئيس وزراء لأستراليا، هي وضع مصالح أمن أستراليا القومي أولا.أعتقد أن جميع الأستراليين يتفقون مع هذا الأمر".

- وهناك تشريع مرره البرلمان الاسترالي يسقط تلقائيا جنسية أي مواطن مزدوج الجنسية يتهم بالضلوع في أنشطة إرهابية.


- وفي ٢٥ نوفمبر 2020، أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون،
أن بلاده نزعت جنسيتها من شخص جزائري المولد، أدين بقيادة خلية إرهابية خططت لزرع قنبلة في مباراة لكرة القدم في ملبورن عام 2005، وأصبح عبد الناصر بن بريكة أول شخص يجرد من جنسيته وهو ما زال في أستراليا، بحسب وكالة "رويترز".


وفي وقت سابق، انتقدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، أستراليا لرفضها تحمل مسؤولية احتجاز امرأة وطفلين، على الحدود التركية، بسبب سحب استراليا الجنسية من المرأة، مطالبة بأهمية عدم التخلي عن المواطنين.




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