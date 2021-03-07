ميدو يتحدث عن حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن نادي الزمالك هو الأفضل في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، التي تضم مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيث السنغالي.





وخسر الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "سذاجة بعض لاعبي الزمالك خلال مباراة الترجي أدت لتلك النتيجة، والزمالك يحتاج لأولاده في التوقيت الحالي".





وتابع، "الزمالك قادر على التأهل من مجموعات أبطال إفريقيا على الرغم من صعوبة الموقف، ولابد أن يستفيق اللاعبين، ويتحدون على هدف واحد، ويجب أن يعلمون أن عليهم مسئولية كبيرة في الوقت الحالي، أكثر من أي وقت مضى أو أي شخص، لابد أن يفكرون دائمًا في الجمهور، طالب بحقك وانت تفوز".





واستكمل، "الزمالك أفضل بكثير من كل منافسيه في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، والتأهل في المتناول بشرط التركيز".





واختتم، "لابد أن يفوز الزمالك أمام الترجي في المباراة المقبلة، وحينها نستطيع التحدث، وأرى أن الفريق قادر على الفوز على المولودية في الجزائر".



