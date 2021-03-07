قطع المياه غدا عن عدد من القرى بمراكز طلخا وشربين وبلقاس لمدة 10ساعات

، أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بانه سيتم قطع المياه غدا الإثنين الموافق 8 مارس الجاري عن عدد من قرى مراكز شربين وطلخا وبلقاس ولمدة 10 ساعات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء من ذات اليوم وذلك لاجراء اعمال ربط خط المياة الجديد ( شربين - الطويلة ) قطر 630 مم بولى إيثيلين خط شربين ازدواج طلخا بسنديلة قطر 600 مم،.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى عرضة المهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.



وقد اوضح تقرير الشركة ان الخط المشار اليه يقع امام مصرف الدبوسى الامر الذى يستدعى غلق خط 600 مم وان المناطق المتأثرة بانقطاع المياة اثناء فترة اعمال تركيب الخط الجديد المذكور هى القرى الواقعة على طريق طلخا شربين وعن القرى التابعة لمركز طلخا هى قرى الطويلة وكفر الطويلة وبطرة وبساط وكتامة وديسط والقرى التابعة لمركز شربين، هى الشيخ سميط وبعض المنازل الواقعة على الطريق السريع مابين كل من قرى الحطبة والدبوسى وكذا معهد الكبد المصرى وعن القري التابعة لمركز بلقاس هى قرية بسنديلة ودملاش والجوارية.



هذا وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطنى تلك المناطق وجميع الوحدات المحلية والهيئات والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز نطاقها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من من مياة الشرب خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.





جاء ذلك فى اطار التعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية وشركة مياة الشرب والصرف الصحى وتنفيذا لخطة التدعيم لخدمات مياة الشرب للمواطنين، حرصا توافر مياة الشرب النقية وبالكميات الكافية للمواطنين بنطاق