موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

يتزين ملعب حديقة الأمراء لاستضافة قمة لقاءات دور ال16 بدوري أبطال أوروبا حينما يحل برشلونة ضيفاً على باريس سان جيرمان في تمام العاشرة مساء الأربعاء القادم.





وانتهى لقاء الذهاب والذي جمع الفريقين على ملعب كامب نو معقل النادي الكتالوني بأربعة أهداف مقابل هدف لصالح بطل فرنسا.





ويستغل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة معنويات الفريق المرتفعة بعد صعوده لنهائي كأس الملك على حساب إشبيلية ، لتحقيق ريمونتادا أخرى لتكرار الريمونتادا التي حدثت خلال ولاية الإسباني لويس إنريكي.





بينما يسعى الباريسيون لتكرار إنتصارهم مستغلين عامل الأرض وعودة البرازيلي نيمار بعد تعافيه من الإصابة، للخروج بالعلامة الكاملة في اللقاء والعبور إلى الدور التالي من البطولة.





جدير بالذكر أن برشلونة صعد لدور الستة عشر بعدما حل وصيفاً في المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة ، استطاع الفوز في 5 لقاءات ، بينما تلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.





على الجانب الآخر صعد باريس سان جيرمان للدور ذاته بعد ما أنهى دور المجموعات بتصدره للمجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة.



