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العراق: انتحار مسؤول حكومي في محافظة البصرة

الأحد 07/مارس/2021 - 02:48 م
انتحار - أرشيفية
انتحار - أرشيفية
وكالات
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قال مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، إنه تم العثور على جثة مدير "مؤسسة الشهداء" في محافظة البصرة قصي مسلم عباس مشنوقًا داخل منزل شقيقته النائبة عن ائتلاف دولة القانون صفاء مسلم بندر.

 

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر الأمني العراقي، قوله إن السلطات الأمنية فتحت تحقيقًا بالحادث لمعرفة هل تم الحادث بفعل فاعل أم انتحار.

 

وأفاد الموقع بأن الحادث يعد أول عملية انتحار لمسؤول حكومي بعد تزايد حالات الانتحار في عموم المجتمع وخصوصاً بين فئة الأحداث في المناطق الفقيرة والمعدمة.

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