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وفاء عامر تقرر الاعتزال تعرف علي التفاصيل!

الأحد 07/مارس/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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قررت الفنانة وفاء عامر، الابتعاد عن التفاعل بأي منشوارت عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك".


وكتبت وفاء، علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأخوة والأخوات، صفحتي إجازة لحين إشعار آخر".

وتوالت عليها التعليقات من أصدقائها بالوسط الفني وجمهورها متسائلين عن سبب اعتزالها سوشيال ميديا وحسابها الرسمي فيس بوك، ومنهم الفنان مصطفي درويش كتب "ليه في إيه؟" وجاءت تعليقات جمهورها "ليه كده خليكي معانا"، وتعليق آخر "ليه كده.. والطاقة الايجابية هتروح فين؟".

وكان آخر أعمالها "خان تيولا"، والتي تجسد خلال الفيلم دوراً جديداً عليها حيث تجسد دور زوجة رجل مغربي يمتلك فندقًا يحمل اسم "خان تيولا" ويتعرضان للعديد من الأزمات تشهدها أحداث الفيلم، وحقق الفيلم إيرادات متوسطة منذ عرضه بدور العرض.

تدور أحداث فيلم "خان تيولا" في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين، الذي تعيش فيه أسرة مكونة من زوج وزوجة ونجلهما وابنتهما، ويصل إليهم في ليلة ما نزيل جديد يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ليفاجئ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق تقلب أحداث الفيلم، في إطار من التشويق والإثارة والرعب


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