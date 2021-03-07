قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

أعلنت قناة النادي الأهلي وبرنامج السادسة الذي يقدمه الثنائي أحمد سمير وسارة محسن، عن استضافة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، الليلة.





وكشفت الصفحة الرسمية للقناة، عن وجود أحمد سمير لاعب الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي، كضيف للحلقة التي تُقدم في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.





وتناولت الجماهير الحمراء خبر استضافة اللاعب، بتفسيرها حول اقترابه من التوقيع على عقود انتقاله للمارد الأحمر بداية من الموسم الجديد.





وارتبط سمير، بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، مع بداية الموسم المقبل، خاصةً مع تصريحاته الأخيرة التي أكدت رغبته القوية في تمثيل قميص النادي، مستقبلًا.



