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البدري يحسم مصير وردة والمحمدي من الإنضمام لمنتخب مصر

الأحد 07/مارس/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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حسم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول مصير عمرو وردة لاعب باوك سالونيك اليوناني وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي من الانضمام للمنتخب الوطني خلال معسكر مارس القادم والذي سيتخلله مواجهتان أمام كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وعلم الفجر الرياضي أن الثنائي لن ينضم للمنتخب الوطني الأول خلال معسكر مارس الجاري وأن اللاعبين ليس فى حسابات حسام البدري خلال مواجهتي كينيا وجزر القمر ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.

ويواجه المنتخب الوطني الأول نظيره كينيا يوم 25 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم سيكون رئيس البعثة الخاصة بالمنتخب الوطني المسافرة إلى كينيا.

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