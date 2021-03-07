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السعودية تسجل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 03:01 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

ورصدت الصحة السعودية، تعافي 314 حالة من فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

 

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 355857 شخصا، بعد تسجيل 151 حالة شفاء جديدة.

 

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.


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