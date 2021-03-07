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بورصة مصر تلتقط أنفاسها .. وتسترد 11.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

الأحد 07/مارس/2021 - 02:45 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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انهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد ، أولي جلسات الأسبوع علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، بدفوعة بمشتريات المصريين ظن وبالتزامن مع ارتفاع بورصات الخليج  بإنهاء العمل بالاجراءات الاحترازية للسعودية و بداية انطلاقة جديدة للاقتصاد و الأسواق بالشرق الأوسط .

وربح رأس المال السوقي نحو 11.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.752 مليار جنيه.
 
مؤشرات البورصة المصرية 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.98% ، ليغلق عند مستوى 11557 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس ، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 2248 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة.

وقد إنعكس ارتفاع التجارى الدولى ببورصة لندن بنهاية تداولات الأسبوع المنقضى على سعر السهم بجلسة  اليوم الأحد ما انعكس بدوره بحالة من الطمأنينة لدى بعض الصناديق إضافة إلى المؤسسات العربية التى اتجهت للشراء مقابل حتى ارباح من المؤسسات المحلية و الأجنبية بصورة طفيفة.

ونصح خبراء أسواق المال بالترقب و الحذر من استهلاك السيولة بالمحافظ قبل التأكيد على وجهة السوق الصاعدة بتجاوز الـ 11600 نقطة جلستين و قيم تداول عالية.

تداولات البورصة المصرية 

وسجلت البورصة اليوم تداولات بحوالي 954.1 مليون جنيه ، وأحجام تداول بحوالي 490 مليون ورقة منفذة علي 38.1 ألف عملية بيع وشراء.



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