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"تحيا مصر": توجيهات مستمرة من السيسي للاهتمام بصحة المرأة (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق منذ تأسيسه يولي اهتماما كبيرا للمرأة المصرية، وهناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتنفيذ عدد من المبادرات التي تهتم بالمرأة المصرية بمختلف المجالات سواء الرعاية الصحية أو التنمية الاقتصادية للسيدات المعيلات، والحماية الاجتماعية للسيدات بجميع المحافظات، وتوفير دخل ثابت لها يعينها على احتياجاتها.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه منذ عام 2014 نفذ الصندوق مبادرة "سجون بلا غارمين" وتم الإفراج عن 1400 سيدة على ذمة قضايا خاصة بالاستدانة مقابل تجهيز الفتيات، وتم تطوير المبادرات لتوفير فرصة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية لتخفيف العبء على السيدة المعيلة والفتيات الموجودة بدور الرعاية التابعة لوزارة التضامن.

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق يحرص على تحول الدعم الاجتماعي لتنمية اقتصادية ليصبح للسيدة دخل تنفق من خلاله على الأسرة، وكان هناك توجيه من الرئيس السيسي، لتوفير أدوات الانتاج للسيدات ضمن برنامج "مستورة"، والذي يقدم تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة كل امرأة قادرة على العمل؛ لامتلاك مشروع صغير ومتناهي الصغر، منوهًا بأن هذا التمويل يقدم في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية، وتم توقيع برتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، لاستيفاء السيدة الأوراق الخاصة بها داخله.

ونوه، بأن الصندوق نجح في توفير نحو 19868 مشروعا متناهي الصغر بمختلف المحافظات الجمهورية بتمويل بلغ 330 مليونا و850 ألف جنيه حتى الآن.

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الكلمات المفتاحية

مبادرات صحة المرأة تحيا مصر السيسي

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