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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 7-3- 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 7-3-2021 .


سعر الدولار اليوم الأحد 7-3-2021 في البنوك 

استقر سعر الدولار اليوم  الأحد 7 -3 - 2021 خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية على استقراراه مقابل الجنيه.. التفاصيل من هنا


أسعار الذهب اليوم الأحد 7-3-2021 في مصر

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الاحد 7-3-2021.. التفاصيل من هنا


أسعار العملات اليوم الأحد 7-3-2021

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 7-3-2021، أمام الجنيه المصرى خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي شهدتها خلال تعاملات أمس.. التفاصيل من هنا 
 

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه 

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.. التفاصيل من هنا


ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت إلى 18 مليون دولار

قفزت صادرات مصر من" الأسمنت" 61% خلال يناير 2021، إلى 18 مليون دولار، من 11 مليون دولار.. التفاصيل من هنا


ضخ 5000 طن من السكر لمنافذ صرف السلع التموينية يومياً

أكد رؤساء شركتي الجملة المصرية والعامة على ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمخازنها التي يصل عددها الي 1500 مخزن جملة ينتشرون بمحافظات الجمهورية، لصرفها لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين.. التفاصيل من هنا

جهاز القاهرة الجديدة ينفذ حملات لإزالة التعديات وضبط المخالفات

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، مواصلة تنفيذ حملات إزالة التعديات وضبط المخالفات بتأمين من إدارة أمن مدينة القاهرة الجديدة.. التفاصيل من هنا

رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت 

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم، قرار يلزم الشركات مقدمي خدمات الانترنت الثابت في السوق المصري بضرورة إعلام المستخدمين.. التفاصيل من هنا

"البريد" يبدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمستحقين 

بدأت الهيئة القومية للبريد، صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمستحقين عبر مكاتبها المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا للمستحقين وقدرها 500 جنيه.. اتلتفاصيل من هنا

163 مليون دولار صادرات الحلى والأحجار الكريمة خلال يناير الماضي

أكدت تقارير المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحرراريات تراجع صادرات قطاع مواد البناء خلال يناير 2021 الجارى مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 بقيمة 85 مليون دولار ليبلغ إجمالى صادرات القطاع 450 مليون دولار خلال يناير 2021.. التفاصيل من هنا

الغرف التجارية: انتهاء الاستعدات الخاصة بإقامة معارض "أهلا رمضان" 

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي انتهاء الاستعدادات بكافة أسواق الجمهورية علي كافة المحاور الجغرافية لإقامة معارض "أهلا رمضان.. التفاصيل من هنا 

2,8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك السويس في فبراير الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.. التفاصيل من هنا

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