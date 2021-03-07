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بالصور .. أول ظهور لملكة جمال مصر للمحجبات "سارة حورية" الليلة على قناة اقرأ

الأحد 07/مارس/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تبدأ قناة اقرأ الليلة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع، عرض أولى حلقات البرنامج اليومي "بيت سارة" الذي تقدمه في تجربتها الإعلامية الأولى، الدكتورة سارة حورية، المتخصصة في طب الأسنان، والحاصلة على لقب ملكة جمال مصر للمحجبات عام ٢٠١٦.

البرنامج تم تصويره بطريقة حديثة ومتفردة، تتضمن عرض بعض المشاهد الدرامية، لإيصال المعلومة للمشاهد بشكل عملي وعلمي واضح، حيث يناقش البرنامج العديد من المشكلات الصحية التي تواجه الإنسان، وكيفية التغلب عليها ببساطة، منها مشاكل قلة الطاقة ونقص التركيز، الطعام وعلاقته بالعقل والمذاكرة، أهمية الرياضة، خطورة الوجبات السريعة، كيفية الحصول على وجبات متوازنة بسعر زهيد، علاج تساقط الشعر، التغلب على نقص الفيتامينات، أمراض القولون والجهاز الهضمي، مشاكل الأسنان، والكثير من المشكلات الأخرى التي يمكن التغلب عليها ببساطة في المنزل.

"بيت سارة" يعرض يوميا في تمام الساعة ٧:٤٥ مساء، ويعاد عرضه الساعة ٩:١٥ صباحا، ويمكن متابعته أيضا عبر منصة"تابع" الرقمية.

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