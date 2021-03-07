ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.79% رابحًا 44.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5697.73 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96% رابحًا 59.40 نقطة ليغلق عند مستوى 6223.05 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% رابحًا 11.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4660.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33% رابحًا 16.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4844.52 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 236.4 مليون سهم بقيمة 38.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9470 صفقة.







