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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات
الأحد 07/مارس/2021 - 03:06 م
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.79% رابحًا 44.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5697.73 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96% رابحًا 59.40 نقطة ليغلق عند مستوى 6223.05 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% رابحًا 11.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4660.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33% رابحًا 16.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4844.52 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 236.4 مليون سهم بقيمة 38.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9470 صفقة.
وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 3.23%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.12%، يليه قطاعي البنوك والصناعة بنسبة 0.86%، ثم قطاعي الخدمات المالية والعقار بنسبة 0.56%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%.
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