ماجد في أغنية جديدة قريبًا بعنوان " تشيلسي"

صرح محمد فيصل وشريف مجدي مؤسسي شركة L’Arc Productions أنه سيتم قريباَ اطلاق أول أغنية للفنان ماجد بعنوان "تشيلسي" بطريقة الفيديو كليب.



وقال محمد فيصل منتج ومخرج الفيديو كليب " نسعى في شركة L’Arc لاكتشاف نجوم جدد في المجال الموسيقي والاستثمار فيهم لتقديم نوع موسيقى جديد لمواكبة التطورالذي يحدث في العالم، وماجد هو أول نجوم الشركة وهناك خطه لإنتاج أكثر من 3 أغاني له هذا العام بالإضافة إلى نجوم آخرين سيتم الإعلان عنهم قريباً"



وأضاف شريف مجدي المنتج والموزع الموسيقى للأغنية " لقد تم العمل على موسيقى الأغنية خلال الستة أشهر الماضية لتخرج بالشكل الذي نرغب في تقديم ماجد به للجمهور وهي ستجمع بين نوعين من الموسيقي الpop و ال Trap "



أغنية "تشيلسي" غناء وتأليف وتلحين ماجد، إنتاج وتوزيع موسيقي شريف مجدي، إخراج محمد فيصل وإنتاج شركة L’Arc Productions.



يذكر أن ماجد فنان مصري بدأ حياته الفنية في فرنسا حيث درس المسرح في جامعة كونسيرفاتوار بميتز Conservatory Regional De Metz ليتخرج منها عام 2010، وكان ظهوره الأول كممثل في مسلسل نكدب لو قلنا مبنحبش عام 2013 الذي قدم بعده مجموعة من الأعمال الدرامية منها الوالدة باشا، جبل الحلال، العهد (الكلام المباح)، سرايا عابدين الجزء الثاني، سبع أرواح، نوايا بريئة، البيوت أسرار، رسايل، حلاوة الدنيا، سوق الحرير. كما كان له ظهور متميز في السينما منها فيلم سكر مر، وفيلم يا تهدي يا تعدي. بالإضافة لذلك لدى ماجد شغف اخر وهو الغناء الذي يقدم فيه نوع خاص به على صعيد الموسيقى والألحان والكلمات وطريقة الغناء.



L’Arc Productions شركة إنتاج لمؤسسيها محمد فيصل وشريف مجدي، تسعى L’Arc لاكتشاف وتقديم الجديد في عالم الإنتاج السينمائي والتليفزيوني والموسيقي حول العالم، كما تهدف للاستثمار في النجوم الجدد وتقديم نوع مختلف من الإنتاجات لتطوير المشهد الفني في مصر والعالم العربي.



محمد فيصل مخرج ومنتج بدأ مسيرته المهنية عام 2009 بعمله كمساعد مخرج أول في عدة أعمال درامية هامة منها المواطن اكس (2011)، طرف ثالث (2012)، السيدة الأولى (2014)، هبة رجل الغراب الجزء الثاني (2014)، سرايا عابدين (2015)، الكابوس (2015)، الطبال (2016). وأفلام على جثتي (2013) وبرامج نذكر منها الخزنة والحريم أسرار لأمير كرارة. وفي هذه الفترة قدم أيضاً عدد من الفيديو كليب لنجوم الغناء في الوطن العربي منهم أصالة بأغنية بحبه (2014)، وتامر عاشور بأغنية أنا راجع (2014) وعشت معاك (2015).



ليسافر بعدها إلى فرنسا في 2017 ويحصل على دبلومة في صناعة الأفلام ويبدأ العمل مع الشركة الفرنسية Lucky Light Movie Music في مجال الإنتاج الموسيقى ومن أهم أعماله فيديو كليب أنساي لسعد المجرد وأغنية تيك توك لمحمد رمضان كما قام بإنتاج أعمال لمطربين عالميين ومنهم DJ Cream ، Chily، Bené، Abou Debeing، Angelina.



وفي عام 2020 قام بإنتاج مشاهد تؤام روحي في باريس كما عمل مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي كمخرج مساعد في أغنية ماتسبنيش لآمال ماهر التي صورت في فرنسا بالإضافة لذلك قام بإنتاج وإخراج مجموعة من الإعلانات لأهم الشركات العالمية منها كوكاكولا وبيبسي وفودافون وغيرها.



شريف مجدي بخبرة أكثر من 8 سنوات في مجال الإنتاج الموسيقى قدم خلالها الموسيقى التصويرية لأعمال درامية منها "عزمي وأشجان" رمضان 2018 وإعادة ابتكار موسيقى لثمان أغاني قديمة من حقبة الخمسينات والستينات في مسلسل "أختفاء" 2018، وأعمال اذاعية منها مسلسل "أوشو" لمحمد هنيدي، كما قام بالإنتاج الموسيقى لعدد من ألعاب الفيديو جيم المدعومة من UNICEF و EXPO وغيرها.



وعلى الصعيد العربي والعالمي قام بالإنتاج الموسيقي لفاعليات هامة ومنها Le Grand Bal des Princes et des Princesses بموناكو عام 2019، افتتاح معرض الكتاب الدولي بالرياض في 2019، إعلان اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 2019، وأغنية "عاش" بافتتاح كأس الأمم الأفريقية الذي تم اقامته في مصر عام 2019. كما قدم الموسيقى تصويرية لعدد من الأفلام التسجيلية منها Al Auamya Dens of darkness الذي تم عرضه على CNN وفيلم عن الأمير سعود الفيصل من إنتاج مجلس تعاون الخليج، وDevil Return إنتاج ONE FIRST Media وفيلم الرقم الصحيح إنتاج DMC.