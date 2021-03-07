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ارتفاع الحرارة 6 درجات.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الأحد 07/مارس/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أًعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الإثنين، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل 4-6 درجات مئوية.

وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الإثنين، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة علي شمال الصعيد وجنوب الصعيد فيما يكون حار علي جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديد البرودة علي معظم محافظات الجمهورية بينما يكون بارد علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الإثنين، حيث تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما تكون الرياح نشطة علي مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الي متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية الي جنوبية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة
ارتفاع الحرارة 6 درجات.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد
ارتفاع الحرارة 6 درجات.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

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