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على رأسهم صلاح.. حسام البدري يعلن قائمة المحترفين

الأحد 07/مارس/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمي المقبل.

ويستعد منتخبنا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي ٢٥ و٢٩ مارس الجاري في إطار منافسات الجولات الختامية من  التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون

شملت القائمة  ٦ لاعبين هم:
محمد صلاح (ليفربول  الإنجليزي ) 
محمد النني (أرسنال الإنجليزي )
أحمد حجازي (اتحاد جده السعودي )
محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)
أحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليوناني )
مصطفي محمد (جالطة سراي التركي)

صرح بذلك الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني وأكد أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا موضحا  أنه علي تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلي رحلة الفريق المسافرة إلي نيروبي يوم٢٣ مارس. 

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من ٢٠ الشهر الجاري بانضمام اللاعبين المحليين عقب إنتهاء مشاركة الأندية في البطولات القارية.

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