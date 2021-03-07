مؤشر سوق البحرين يصعد 0.21% في ختام جلسة الأحد

أنهي سوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.21% رابحاً 3.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.2 مليون سهم بقيمة 708.5 ألف دينار بحريني.





وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 9.43% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 8.27% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.71%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.66%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.07%.