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مؤشر سوق البحرين يصعد 0.21% في ختام جلسة الأحد

الأحد 07/مارس/2021 - 03:08 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.21% رابحاً 3.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.2 مليون سهم بقيمة 708.5 ألف دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 9.43% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 8.27% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.71%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.66%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.07%.
 
كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.16% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.56%.
 

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