نساء تركيا ينتفضن لوقف جرائم القتل بحقهن

قتل 28 سيدة خلال فبراير الماضي بتركيا، في مؤشر على تواصل الجرائم التي ترتكب بحق النساء هناك.

وأصدرت منظمة "سنوقف جرائم قتل النساء"، بيانًا تم الكشف عنه خلال وقفات نسائية شهدتها، يوم الجمعة الماضي، العديد من المدن التركية تحت شعار "لن نترك جرائم قتل النساء دون معرفة مرتكبيها".

ونظمت المجالس النسائية للمنظمة المذكورة العديد من الوقفات بعدة مدن من بينها العاصمة أنقرة، ومدينة إسطنبول، وفقًا لموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة".