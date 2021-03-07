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تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.92% بختام جلسة اليوم

الأحد 07/مارس/2021 - 03:13 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر اليوق الرئيسي بنسبة 0.92% خاسرًا 23.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2545.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 115.6 مليون سهم محققة ما قيمته 152.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1941 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.85%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.52%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاعي النقل والتأمين بنسبة 1.65%، 0.05%، على التوالي.
 
وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بمستهل جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 3.17%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.34%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.95%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.09%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.9 مليون ورقة بقيمة 40 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.82%. 

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