بعد إنهاء العمل بالإجراءات الإحترازية .. مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز 1.18% بالختام

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.18% رابحًا 108.80 نقطة ليغلق عند مستوى 9351.08 نقطة، بعد قرارها رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% رابحًا 97.53 نقطة ليغلق عند مستوى 26012.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 573 مليون سهم بقيمة 14.8 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.78%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.31%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.40%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.30%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.69%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.60%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.58%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.17%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.08%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.04%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.01%، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.16%.