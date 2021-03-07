Advertisements

بعد إنهاء العمل بالإجراءات الإحترازية .. مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز 1.18% بالختام

الأحد 07/مارس/2021 - 03:17 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 1.18% رابحًا 108.80 نقطة ليغلق عند مستوى 9351.08 نقطة، بعد قرارها رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% رابحًا 97.53 نقطة ليغلق عند مستوى 26012.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 573 مليون سهم بقيمة 14.8 مليار ريال.
 
وصعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.78%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.31%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.40%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.30%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.69%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.60%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.58%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.17%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.08%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.04%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.01%، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.16%.
 
وقفز 157 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مجموعة فتحي" بنسبة 10%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 10%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 9.97%، وتراجع 34 سهماً على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 2.48%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 1.97%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 1.84%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 681.7 مليون ريال سعودي.

أخبار تهمك

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ ساعة

حسابات المجموعة.. 5 حالات تصعد بالأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 17 ساعة

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ حوالي 4 ساعات

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خبر سعيد في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى سيف العماري يرد على تصريحات وزير الرياضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:17 م

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

02:56 م

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

12:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا