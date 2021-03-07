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المستشار منى عبدالباقي أمين تمثل النيابة الإدارية إمام المحكمة التأديبية بأسوان

الأحد 07/مارس/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قامت أمس السبت المستشار منى عبد الباقي أمين، بتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي، أمام المحكمة التأديبية بأسوان.

جاء ذلك إستمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي وطبقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.

ومن نافلة القول، أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية"

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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منى عبدالباقي بوابة الفجر الفجر

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