في ضوء المتابعة الشهرية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، واستجابتها للمواطنين، فقد حققت نتائج هائلة في كافة القطاعات، حيث تصدرتها الشكاوى الصحية.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة واستجابتها للمواطنين.





١. تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، (9112) شكوى واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر الماضي، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، التي تتولى التعامل على الفور.





٢. جاءت شكاوى قطاع الصحة ـ وفق تكليف رئيس الوزراء ـ على رأس أولويات تفاعل المنظومة والجهات المختصة.





٣. استغاثات الصحة كان من بينها (833) شكوى واستغاثة تطلبت تدخلًا طبيًا سريعًا بمختلف التخصصات الطبية.





٤. لاقت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من القيادات المعنية بأجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.





٥. ويستمر التنسيق الفعال مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتحقيق استجابات سريعة لحالات المصابين التي تطلبت تعامل المستشفيات الجامعية معها.





٦. نجحت مستشفيات جامعة الأزهر في التعامل مع عدد من الجراحات الدقيقة وخاصة في جراحات التجميل والعظام.





٧. واستمرت المنظومة في تلقي استغاثات وشكاوى المواطنين الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بالتنسيق مع القيادات المختصة بوزارة الصحة.





٨. واستمر التراجع الملحوظ لعدد الشكاوى الواردة للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى (860) شكوى واستغاثة خلال الشهر مقارنة بـ 1099 شكوى واستغاثة خلال شهر يناير الماضي.





٩. تنوعت احتياجات حالات أصحاب الشكاوى مصابي كورونا ما بين توفير اختبارات الكشف عن الفيروس (مسحات أنفية)، وعناية مركزة (عزل) مزودة بأجهزة تنفس صناعي - غسيل كلوي، وقصور بوظائف الكبد، وهبوط بعضلة القلب، وتوفير أدوية الأمراض المزمنة، وبعض الأدوية الخاصة بعلاج الفيروس.





وهناك عدة طرق لتقديم الشكاوى، من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى 16528، أو البوابة الإلكترونية للشكاوى ، أو تطبيق "في خدمتك".



