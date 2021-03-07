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صلاح يزين تشكيلة ليفربول لمواجهة فولهام

الأحد 07/مارس/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن يورجن كلوب تشكيلة ليفربول التي تستعد لمواجهة فولهام على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالي :-

حراسة المرمى : اليسون بيكر.
خط الدفاع : نيكو ويليامس ، ريث ويليامز ، ناثانيل فيليبس ، أندرو روبرتسون.
خط الوسط : جيمس ميلنر ، فاينالدوم ، نابي كيتا ، شيردان شاكيري.
خط الهجوم : محمد صلاح ، دييجو جوتا.

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