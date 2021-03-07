غدًا.. وزير الخارجية الروسي يبدأ جولة بمنطقة الخليج

أصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيانًا اليوم الأحد، قالت فيه إن وزير الخارجية سيرجي لافروف، سيبدأ يوم غد الإثنين جولة بمنطقة الخليج.

وأضافت الخارجية الروسية، أن لافروف سيزور خلال الفترة بين 8 و12 مارس (آذار) الجاري كلًا من الإمارات، حيث سيلتقي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والسعودية حيث من المقرر أن يجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، وقطر حيث سيستقبله الأمير تميم بن حمد، ووزير الخارجية محمد عبد الرحمن.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية"، عن الخارجية الروسية، أن المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ستتخذ مكانة خاصة في أجندة جولة لافروف القادمة، مع التركيز على تطبيق الاتفاقات المبرمة سابقاً على أعلى المستويات.

وأضاف البيان، أن موسكو تولي اهتماماً كبيراً لمواصلة التنسيق مع دول الخليج العربي بشأن الوضع في سوق الطاقة العالمية، لا سيما ضمن إطار تحالف "أوبك بلس" و"منتدى الدول المصدرة للنفط".

ومن المقرر أن يبحث لافروف، المسائل المتعلقة بتوسيع التعاون في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا، وتفعيل الروابط الثقافية والإنسانية، حيث أشار البيان إلى أن استمرار العمل بنظام الإعفاء من التأشيرات بين روسيا وكل من الإمارات وقطر يعد عاملاً محفزاً مهما في هذا المجال.