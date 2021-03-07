Advertisements

غدًا.. وزير الخارجية الروسي يبدأ جولة بمنطقة الخليج

الأحد 07/مارس/2021 - 03:26 م
لافروف
لافروف
وكالات
Advertisements

أصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيانًا اليوم الأحد، قالت فيه إن وزير الخارجية سيرجي لافروف، سيبدأ يوم غد الإثنين جولة بمنطقة الخليج.

 

وأضافت الخارجية الروسية، أن لافروف سيزور خلال الفترة بين 8 و12 مارس (آذار) الجاري كلًا من الإمارات، حيث سيلتقي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والسعودية حيث من المقرر أن يجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، وقطر حيث سيستقبله الأمير تميم بن حمد، ووزير الخارجية محمد عبد الرحمن.

 

ونقل موقع قناة "آر تي العربية"، عن الخارجية الروسية، أن المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ستتخذ مكانة خاصة في أجندة جولة لافروف القادمة، مع التركيز على تطبيق الاتفاقات المبرمة سابقاً على أعلى المستويات.

 

وأضاف البيان، أن موسكو تولي اهتماماً كبيراً لمواصلة التنسيق مع دول الخليج العربي بشأن الوضع في سوق الطاقة العالمية، لا سيما ضمن إطار تحالف "أوبك بلس" و"منتدى الدول المصدرة للنفط".

 

ومن المقرر أن يبحث لافروف، المسائل المتعلقة بتوسيع التعاون في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا، وتفعيل الروابط الثقافية والإنسانية، حيث أشار البيان إلى أن استمرار العمل بنظام الإعفاء من التأشيرات بين روسيا وكل من الإمارات وقطر يعد عاملاً محفزاً مهما في هذا المجال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الروسية لافروف روسيا جولة خليجية

أخبار تهمك

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خبر سعيد في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ ساعة

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ حوالي 4 ساعات

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى سيف العماري يرد على تصريحات وزير الرياضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

حسابات المجموعة.. 5 حالات تصعد بالأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد بن زايد يبحث مع لودريان سبل التعاون المشترك

بومبيو يكشف عن تفاصيل لقائه بولي عهد أبوظبي

عاجل.. وزير الخارجية الروسي يلتقي خادم الحرمين الأحد المقبل

الإمارات تتعاون مع روسيا في مكافحة التهديدات

عبدالله بن زايد: لابد من ضم دول المنطقة للاتفاق النووي

الإمارات: نسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع الجزائر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:17 م

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

02:56 م

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

12:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا