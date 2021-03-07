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اقتراح لتسهيل تنظيم الصحفيين خلال انعقاد انتخابات التجديد النصفي

الأحد 07/مارس/2021 - 03:25 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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اقترح الزميل الصحفي هيثم بطاح المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، تكوين لجنة مُنظمة من أنصار المرشحين بانتخابات التجديد النصفي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المُشرفة على الانتخابات، تكون مهمتها تسهيل عملية دخول وخروج الزملاء، وأيضًا التأكد من تطبيق الحاضرين للإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.


وقال "بطاح" في تصريحات خاصة، إن الزملاء باللجنة المُقترح تشكيلها، سيعملون على تنظيم الحاضرين داخل السرادق المزمع إنشاؤه أمام النقابة، وأيضًا داخل المبنى، سواء خلال التسجيل بكشوف الحضور، أو انعقاد الجمعية العمومية، أو التصويت بصناديق الاقتراع؛ وذلك حرصًا على حياة الزملاء، وتأكيدًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتخفيفًا من العبء على اللجنة المُشرفة على الانتخابات، وموظفي النقابة.


وكان قد تقدم الزميل الصحفي هيثم بطاح، بأوراق ترشحه، لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، على عضوية المجلس "تحت السن"، والمقرر عقدها يوم الجمعة 19 مارس الجاري.

 

وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.

 

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