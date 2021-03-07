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للقضاء على الفوضى.. طلب إحاطة لـ"الحكومة" لتقنين أوضاع التوكتوك واستخراج تراخيص له

الأحد 07/مارس/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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حذر النائب محمد عبد الله زين، عضو مجلس النواب، من فوضى انتشار ظاهرة التوك توك في كل مكان داخل مصر، مؤكدًا أن التوك توك أصبح ينتشر حتى داخل أرقى التجمعات السكنية في مصر.

وطالب "زين الدين" في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "إننا وللأسف الشديد نجد الآن التوك توك على مختلف الطرق السريعة والطريق الدائري وأعلى الكباري الجديدة وأخشى أن يصل التوك توك إلى العاصمة الإدارية الجديدة إلا لم تتدخل الحكومة وبشكل عاجل وحاسم لتقنيين هذه الظاهرة الخطيرة خاصة أن التوك توك أصبح واقعًا كوسيلة نقل للغالبية من سكان المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى والنجوع والتوابع على مستوى الجمهورية".

وتساءل عضو مجلس النواب، عن الأسباب الحقيقية التي وراء عدم تقنين الحكومة التوك توك واستخراج تراخيص له ولسائقيه حتى يتم القضاء على الظاهرة الخطيرة التي انتشرت مؤخرًا من بعض الخارجين عن القانون من سائقي التوك توك في عمليات السرقة للمارة في الشوارع خاصة شنط السيدات إضافة إلى سرقة الأطفال وغيرها من الجرائم الأخرى.

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طلب احاطة بوابة الفجر الفجر التوك توك

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