آخرهم غادة عادل.. قائمة بأحدث المشاهير المصابين بكورونا

في الفترة الأخيرة، أصيب عدد من المشاهير بفيروس كورونا التاجي المستجد ذلك الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



وفيما يلي يقدم "الفجر" قائمة بأحدث المشاهير الذين أصيبوا بفيروس كورونا التاجي المستجد خلال الفترة الماضية:



- في الساعات الأخيرة أصيبت الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا، وتتلقى حاليا بروتوكول العلاج وتخضع للعزل المنزلي، وحالتها مستقرة.



- أمس أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إصابة، مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، بفيروس كورونا المستجد.



- وقبل يومين أعلن حسن وهبة، صديق الفنان توفيق عبدالحميد، عن إصابة الأخير بفيروس كورونا، ونشر وهبة صورة للفنان توفيق عبدالحميد، معلقًا "أرجو الدعاء بالشفاء من الكورونا لأخي وصديقي الفنان توفيق عبدالحميد".



- وفي ٣ مارس أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إصابة مهاجمه الإيطالي مويس كين لاعب الفريق.



- وفي ٥ مارس أعلن نادي يوفنتوس إصابة لاعب رودريجو بينتانكور بفيروس كورونا المُستجد.



- وقبل ٤ أيام، أصيب أدم المصرى، نجل الفنان ماجد المصرى، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث نشر الابن ستوري عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، يعلن فيها اصابته بالفيروس بعد تحليل المسحه التي اجراها وأثبتت اصابته.



- وقبل اسبوعين أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.