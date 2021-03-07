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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الانجليزي

الأحد 07/مارس/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يسعى الكثير من عشاق نادي ليفربول إلى معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام والتي تقام اليوم الأحد لحساب مواجهات الدوري الانجليزي الممتاز.

ويُمكن لمتابعي الفجر الرياضي مشاهدة اللقاء عبر القنوات التالية :-

قناة فارزيتش سبورت الإيرانية

القمر الصناعي: NSS 70357 شرقا.
التردد: 11566 أفقي.
معدل الخطأ:3/4.

قناة سي بي سي سبورت إتش دي

القمر الصناعي: Europe Star 145 شرقا.
التردد: 11135 أفقي.
معدل الخطأ: 5/6.

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