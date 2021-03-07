محمد رمضان يشارك جمهوره بفيديو من دعاء رجل كبير له بالشارع

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه بـ فيديو جيد له، عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهر الفنان محمد رمضان، في الفيديو مع رجل كبير في السن من الشارع المصري يقول له: "انت جدع" ويظهر محبته ل، وعلق علي الفيديو قائلًا: "الحب في كل شارع ".



يذكر ان أغنية "أنا البطل" لـ محمد رمضان، حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة، كما تصدرت التريند رقم 3 على موقع "يوتيوب".



تقول كلمات الأغنية: "بطل لعب من فوق لكن مخسرش الجوله،هتفكر يوم تنافسه اقعد ف بيتك أولى، أرضي منطقة محظورة بتشتت العتولة، وبطلقة بين حواجبك على أرضك هستولى، أنا البطل الي نفسك تقلده رمضان، اى حد بيهرى باجى اسكته، أتخن مافيكم بصباع واحد اثبته، رمضان بس مجرد أسمى بيشتته، جمهورى فى ودنى قالي اعمل انفجار، أدانى أشارة وقالى غير المسار، لو الدنيا مرة واحده بيكم ولعت، أعرف يابنى انى دوست على الزورار، مين الى قدى أنت أخرك ياض تتفرج، أنا صاحب الملعب وأنت قاعد فى المدرج، من وانت صغير حذروك كتير زمان، أن الأسد مفترس مش بيهرج".





