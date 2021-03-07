Advertisements

محمد رمضان يشارك جمهوره بفيديو من دعاء رجل كبير له بالشارع

الأحد 07/مارس/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
محمد رمضان يشارك جمهوره بفيديو من دعاء رجل كبير له بالشارع
شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه بـ فيديو جيد له، عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر الفنان محمد رمضان، في الفيديو مع رجل كبير في السن من الشارع المصري يقول له: "انت جدع" ويظهر محبته ل، وعلق علي الفيديو قائلًا: "الحب في كل شارع ".

يذكر ان أغنية "أنا البطل" لـ محمد رمضان، حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة، كما تصدرت التريند رقم 3 على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "بطل لعب من فوق لكن مخسرش الجوله،هتفكر يوم تنافسه اقعد ف بيتك أولى، أرضي منطقة محظورة بتشتت العتولة، وبطلقة بين حواجبك على أرضك هستولى، أنا البطل الي نفسك تقلده رمضان، اى حد بيهرى باجى اسكته، أتخن مافيكم بصباع واحد اثبته، رمضان بس مجرد أسمى بيشتته، جمهورى فى ودنى قالي اعمل انفجار، أدانى أشارة وقالى غير المسار، لو الدنيا مرة واحده بيكم ولعت، أعرف يابنى انى دوست على الزورار، مين الى قدى أنت أخرك ياض تتفرج، أنا صاحب الملعب وأنت قاعد فى المدرج، من وانت صغير حذروك كتير زمان، أن الأسد مفترس مش بيهرج".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان انا البطل

أخبار تهمك

خبر سعيد في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

مصطفى سيف العماري يرد على تصريحات وزير الرياضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 17 ساعة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

حسابات المجموعة.. 5 حالات تصعد بالأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ حوالي 4 ساعات

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ ساعة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عكاشة عن انخفاض أسعار الخضروات: "أتخن كيلو خضار بـ6 جنيهات"

نشأت الديهي: حمو بيكا بلطجي ومكانه في السجن

'بالبرونص'.. هكذا مازح خالد عليش جمهوره عبر "إنستجرام" (صورة)

فيفي عبده لجمهورها: إنتوا هتموتوا وأنا هفضل عايشة

الفنانة نور تكشف لأول مرة عن جوانب خاصة في حياتها

مطرب مهرجانات يُهاجم محمد رمضان ويتهمه بسرقة أغنيته "أنا البطل"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:17 م

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

02:56 م

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

12:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا