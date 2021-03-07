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(فاضل كام يوم على رمضان؟) | تعرف على موعد اول ايام شهر رمضان المبارك 2021 فلكيا

الأحد 07/مارس/2021 - 03:35 م
رمضان 2021
رمضان 2021
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(فاضل كام يوم على رمضان؟) | تعرف على موعد اول ايام شهر رمضان المبارك 2021 فلكيا

موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا، يتصدر عمليات البحث اليومية في مصر والعالم العربي والإسلامي، ويأتي ذلك مع قرب حلول الشهر المبارك لسنة 1442هـ، حيث يترقب الملايين من المسلمين توقيت رؤية هلال لبشهر المعظم بسبب أهمية ومضاعفة الحسنات في أيام هذا الشهر بالنسبة للمسلمين.

موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا
وفي هذا السياق، أوضح خبراء الفلك أن توقيت أول يوم شهر رمضان 2021 فلكيا وأول ساعات هذا الشهر هجريا 1442، يأتي هذا العام في هذا التاريخ: 13-4-2021 وينتهي يوم 12-5-2021، فيما أكدت الحسابات الفلكية أن عدد أيام سنة 1442 الهجرية حوالي 354 يومًا، وبهذا تعد سنة بسيطة.

وفي سياق منفصل، أوضحت دار الإفتاء أن رؤية الهلال الخاص بشهر رمضان يعد حدث سنوي كبير، لكن الدار تتابع الرؤية شهريا لجميع الشهور الهجرية، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي أشهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية لدى جميع مسلمي العرب. 

وأشارت الإفتاء إلى أن رؤية هلال شهر رمضان تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين ومختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، منتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وتتوافر فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد هلال هذا الشهر المعظم.

(فاضل كام يوم على رمضان؟) | تعرف على موعد اول ايام شهر رمضان المبارك 2021 فلكيا

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رمضان 2021 رمضان اول ايام شهر رمضان 2021 الافتاء

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