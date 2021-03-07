"فايرفيلد صن تايمز" تكشف انتهاكات حقوق الانسان في تركيا
كشفت صحيفة فايرفيلد صن تايمز الأمريكية، انتهاكات حقوق الانسان في تركيا، بعد أن تولى الدبلوماسي التركي فولكان بوزكير منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الهيئة التداولية لمنظمة مكلفة بحماية حقوق الإنسان في 15 سبتمبر.
واعتبرت الصحيفة
الأمريكية، الانتهاكات مفارقة مأساوية، حيث تقف بلاده كواحدة من أسوأ منتهكي الحقوق
في العالم.
ولفتت الصحيفة
الأمريكية، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتحمل المسئولية الشخصية عن انتهاكات
لا حصر لها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب،
وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها.
وكانت منظمة فريدوم
هاوس، خفضت تصنيف تركيا إلى أدنى تصنيف لها وتعتبر لجنة حماية الصحفيين أنها من أسوأ
الدول التي تسجن الصحفيين، كما انتقدت منظمة العفو الدولية حالة الطوارئ لمدة عامين
من أجل تعزيز سلطات الحكومة لإسكات الأصوات الناقدة وتجريد الحقوق والحريات الأساسية
وعدم التراجع عن تلك الإجراءات بعد ذلك.
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