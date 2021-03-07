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"فايرفيلد صن تايمز" تكشف انتهاكات حقوق الانسان في تركيا

الأحد 07/مارس/2021 - 03:37 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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كشفت صحيفة فايرفيلد صن تايمز الأمريكية، انتهاكات حقوق الانسان في تركيا، بعد أن تولى الدبلوماسي التركي فولكان بوزكير منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ‏وهي الهيئة التداولية لمنظمة مكلفة بحماية حقوق الإنسان في 15 سبتمبر.

 

واعتبرت الصحيفة الأمريكية، الانتهاكات مفارقة ‏مأساوية، حيث تقف بلاده كواحدة من أسوأ منتهكي الحقوق في العالم. ‏

 

ولفتت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتحمل ‏المسئولية الشخصية عن انتهاكات لا حصر لها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ‏والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ‏والحريات الأساسية وبروتوكولاتها.‏

 

وكانت منظمة فريدوم هاوس، خفضت تصنيف تركيا إلى أدنى تصنيف لها وتعتبر ‏لجنة حماية الصحفيين أنها من أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، كما انتقدت منظمة ‏العفو الدولية حالة الطوارئ لمدة عامين من أجل تعزيز سلطات الحكومة لإسكات ‏الأصوات الناقدة وتجريد الحقوق والحريات الأساسية وعدم التراجع عن تلك الإجراءات ‏بعد ذلك.‏

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تركيا انتهاكات حقوق الانسان أردوغان

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