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ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات مع بداية 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
وكالات
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الحكومة الألمانية أنها تتوقع عددا متزايدا بشكل كبير من حالات إفلاس الشركات نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في رد الحكومة الألمانية على الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر "وفقا لتقييم الحكومة سوف يزداد عدد حالات إفلاس الشركات بشكل واضح في 2021"وفقا لـ "الألمانية".

و وفقا لتقديرات حالية، من المتوقع أن يكون هناك زيادة بإجمالي 18749 حالة إفلاس مقارنة بالعدد في عام 2019، ومع ذلك جاء أيضا في الخطاب أنه "ليس متوقعا أن يكون هناك موجة إفلاسات كبيرة في نطاق الاقتصاد الحقيقي"، ولكن مثل هذه المتوقعات "محاطة بدرجة كبيرة من حالة عدم اليقين".

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