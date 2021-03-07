عاجل.. طبيعة إصابة نجم الأهلي بعد مباراة فيتا كلوب

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن طبيعة إصابة محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، ومدة غيابه عن الملاعب.





وتعرض وحيد للإصابة خلال مواجهة فريقه ضد فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا بعد مرور 10 دقائق من المباراة، وحل ياسر إبراهيم بدلًا منه.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن اللاعب يعاني من إصابة بمزق في العضلة الخلفية بعد خضوعه للأشعة، وسوف يحتاج إلى ما يقرب من 4 أسابيع للمشاركة في التدريبات الجماعية.





وتعادل الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي، مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.