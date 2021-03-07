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"المركزى": ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 40.200 مليار دولار

الأحد 07/مارس/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
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 أظهرت بيانات البنك المركزي  المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال فبراير الماضي بنحو 100 مليون دولار.


وبحسب بيانات المركزي المصري، اليوم الأحد، بلغ الاحتياطي النقدي نحو 40.200 مليار دولار مقابل 40.100 مليار دولار خلال يناير السابق له.

وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي، مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، بقيمة 5.2 مليار دولار.

وأفاد صندوق النقد، بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان سابق لوزارة المالية المصرية.


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