تداول 27 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ذكرت هيئة ميناء دمياط، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة.





وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19047 طناً، تشمل 3400 طن رمل، 15304 أطنان فوسفات، و125 طن بطاطس، و218 طن خشب زان، وفقاً لبيان صادر اليوم الأحد.





وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 75864 طناً، وتشمل 35208 أطنان ذرة، و1733 طن خشب زان، و24068 طن قمح، و707 أطنان صودا، و9316 طن خردة، 2472 طن حديد، و400 طن زيت طعام، و3949 رأس ماشية، بإجمالي وزن 960 طناً.





وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 394 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من ألمانيا وسنغافورة وهولندا وإسبانيا وروسيا والصين وإنجلترا وهونج كونج وبنجلاديش وإيطاليا وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 946 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1637 حاوية مكافئة.





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118700 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 125782 طنا.