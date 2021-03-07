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بابا الفاتيكان يحيي قداسا في أربيل بحضور 10 آلاف مشارك

الأحد 07/مارس/2021 - 03:47 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
وكالات
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أفادت قناة اكسترا نيوز، في خبر عاجل لها، بأن بابا الفاتيكان يحيي قداسًا في محافظة أربيل العراقية بحضور 10 آلاف مشارك.

 

وقد وصل البابا فرنسيس، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، في آخر أيام زيارته إلى العراق.

 

واستقبل رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني"، البابا فرنسيس بشكل رسمي في مطار أربيل.

 

وأفادت القناة بتواجد العشرات من المسيحيين في مطار أربيل لاستقبال البابا.

 

وغادر البابا فرنسيس روما، يوم الجمعة الماضي، في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام للعراق، وهذه أول زيارة باباوية للبلاد، منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية عام 2012.

 

 وأقلعت طائرة تابعة لشركة أليطاليا تقل البابا ومرافقيه وطاقما أمنيا ونحو 75 صحفيا من مطار ليوناردو دافنشي في روما متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد في رحلة تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة.

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قداس بابا الفاتيكان العراق البابا فرنسيس أربيل

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