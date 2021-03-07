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2200 مواطن تلقوا لقاح كورونا.. مستجدات تطعيم كبار السن خلال 72 ساعة

الأحد 07/مارس/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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منذ انطلاق حملة تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، تخطت أعداد المتلقين للتطعيم نحو 2200 مواطن على مدار ثلاثة أيام.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مستجدات تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا.

حجز اللقاح بالإنجليزية:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق نسخة باللغة الإنجليزية لموقع تسجيل وحجز لقاح فيروس كورونا لتمكين الأجانب المقيمين في مصر من الحصول على اللقاح.

ومن المقرر توفير آليات للرد على الأجانب باللغة الانجليزية من خلال الخط الساخن 15335 لتقديم الاستفسارات للمواطنين حول لقاح كورونا.

تطعيم 2200 مواطن باللقاح:
وأعلن الدكتور جلال الشيشيني معاون وزيرة الصحة والسكان للسياسات العامة، تطعيم 2200 مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على مدار 3 أيام منذ بدء حملة تطعيم المواطنين.

المراكز المخصصة:
وخصصت وزارة الصحة، 40 مركزًا طبيًا لتقلي اللقاح في 27 محافظة، حيث أن مواعيد العمل في المركز يختلف من مركز لآخر، فهناك أماكن تعمل صباحا من 9 لـ3 مساءا أو 9 لـ5 مساءا، وهناك مراكز تعمل في الفترات المسائية من 3 لـ9 مساء، ويمكن التأكد من المواعيد من خلال الخط الساخن أو الموقع الإلكتروني عند التسجيل.

الفترة بين الجرعتين:
ويأتي الفارق بين الجرعتين للقاح الصيني 21 يوما، والجرعتين للقاح أسترازينيكا 3 أشهر.

وكانت وزارة الصحة أطلقت الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات كورونا مطلع الأسبوع الماضي؛ http:www.egcovac.mohp.gov.eg.

وجاءت الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قسطرة مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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