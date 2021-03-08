تخطى الـ40 مليار دولار.. رحلة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بمصر

في الساعات الأخيرة، طرأت مستجدات على احتياطي النقد الأجنبي في مصر وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل البنك المركزي.





وقال البنك المركزي المصري ، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.201 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2021 مقابل نحو 40.101 مليار دولار، فى نهاية شهر يناير 2021 بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.





وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.





وفيما يلي يقدم "الفجر" تسلسل زمني لارتفاع الاحتياطي الأجنبي بالبلاد على مدار الفترة الماضية:





في بداية 2020 سجل احتياطي مصر ولأول مرة في تاريخه مستوى 45.45 مليار دولار، وكانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس، متراجعة من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.





- مع أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت كافة دول العالم وأثرت على الاقتصاد العالمي تراجع الاحتياطي إلى مستوى 35.95 مليار دولار في مايو الماضي، لكنه عاد ليرتفع إلى مستوى 38.2 مليار دولار في يوليو الماضي.





- وفي يوليو أعلن البنك المركزي ارتفاع صافى احتياطي النقد الأجنبي لديه بقيمة 113 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي ليصل الى مستوى 38.315 مليار دولار بالمقارنة مع 38.202 مليارا بنهاية يونيو السابق عليه.





- صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 38.36 مليار دولار في أغسطس مقارنة بنحو 38.315 مليار دولار في يوليو، بنسبة زيادة بلغت 0.02%.





- أظهرت بيانات البنك المركزي استقرار صافي الاحتياطيات الأجنبية المصرية عند 39.22 مليار دولار في نوفمبر، دون تغير يذكر عن أكتوبر.



