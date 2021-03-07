عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمعركة الديربي

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، في ديربي الليجا.





ويحل الميرنجي ضيفًا على أتلتيكو مدريد، اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.





ويدخل أتلتيكو مدريد المباراة وهو محتلًا صدارة الليجا برصيد 58 نقطة، فيما يحل الملكي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة بجدول الترتيب.





وجاء التشكيل كالآتي:-





حراسة المرمى : كورتوا





خط الدفاع : فاسكيز - فاران - ناتشو - ميندي





خط الوسط : مودريتش - كاسيميرو - كروس





خط الهجوم : أسينسيو - بنزيما - رودريجو



