وسائل إعلام: واشنطن تدرس الانسحاب الكامل من أفغانستان

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، في رسالة للرئيس الأفغاني أشرف غني، أن واشنطن تدرس جميع الخيارات بشأن أفغانستان، منها سحب قواتها بالكامل من هذا البلد.

وقال بلينكن، في رسالته إن بين هذه الخيارات إتمام عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في موعد أقصاه أول مايو، كما اتفقت عليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة "طالبان"، وفقًا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية.